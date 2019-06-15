 
مباشر

القضاء الأمريكي يرفض دعوى "القبلة الفظيعة" ضد ترامب

أخبار العالم

القضاء الأمريكي يرفض دعوى
Reuters Jim Bourg
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzoe

أغلق القضاء في ولاية فلوريدا ملف قضية رفعتها سيدة ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب قبلة وصفت بـ"الفظيعة وغير المقبولة".

وتعود القضية إلى أغسطس سنة 2016، حيث رفعت ألفا جونسون إحدى مساعدات ترامب في حملته الانتخابية دعوى ضده بسبب قبلة بدون رضاها.

وقالت جونسون إن ترامب أمسك يدها وحاول تقبيلها، قبل أن تدير وجهها لتتجنب ما وصفته بالقبلة "الفظيعة وغير المقبولة".

وذكرت صحيفة "Tampa Bay Times" أن القاضي قرر رفض الدعوى مع احتفاظ المدعي بحق رفع الدعوى مرة أخرى وتتبع القضية، إذا أراد ذلك قبل انقضاء 30 يوما.

إقرأ المزيد
صورة لترامب وهو يعانق العلم الأمريكي تثير الاستياء في شبكات التواصل الاجتماعي
صورة لترامب وهو يعانق العلم الأمريكي تثير الاستياء في شبكات التواصل الاجتماعي

وأوضح القاضي أن الدعوى المرفوعة ذات طابع سياسي، وبإمكان المدعية أن ترفع القضية مرة أخرى إذا كانت الدعوى غير سياسية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"تركته بسبب الكيماوي".. هل تتراجع أمل عرفة عن اعتزال الفن؟