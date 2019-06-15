مكسيكو تنشر "الملحق السري" لاتفاقيتها مع واشنطن حول الهجرة

نشرت المكسيك ملحقا للاتفاقية التي أبرمتها مع الولايات المتحدة في 7 يونيو الحالي بشأن الهجرة غير الشرعية، والذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصفه بـ"السري".

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وبحسب الملحق الذي وزع على الصحافيين في مكسيكو فإن البلدين تعهدا بمناقشة "الشروط النهائية لاتفاق ثنائي ملزم بهدف توزيع أفضل للأعباء والمسؤوليات المتعلقة بمعالجة طلبات اللجوء".

كما جاء في الملحق الذي نشرته مكسيكو والذي يحمل توقيع مستشار قانوني أمريكي وآخر مكسيكي، أنه إذا لم يتم إبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة من المكسيك، يمكن عندها أن توافق مكسيكو على البت بطلبات اللجوء.

وتنص الفقرة الأخيرة من الملحق على أنه إذا وجدت الولايات المتحدة، بعد مرور 45 يوما على توقيع اتفاقية الهجرة، أن التدابير التي تتضمنها "لا تؤدي إلى نتائج"، فإن الحكومة المكسيكية تتخذ عندها "كل التدابير اللازمة بما يتفق والقانون الوطني لدخول اتفاق ثنائي ملزم حيز التنفيذ بعد 45 يوما من ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث الاثنين عن وجود ملحق سري يسمح لواشنطن بإجبار مكسيكو على وقف هجرة المتسللين إلى الولايات المتحدة من الأراضي المكسيكية.

إلا أن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ايبرارد رد يوم الأربعاء تعقيبا على تصريح ترامب، مؤكدا عدم وجود أي ملحق سري، قائلا، " يتعين التأكيد على أنه لا يوجد أي ملحق سري للاتفاقية، وأن بلاده لا تقبل أبدا بوجود عسكري أمريكي على أراضيها".

وكانت المكسيك، وتحت تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على صادراتها إلى بلاده، تعهدت في السابع من يونيو باتخاذ العديد من الإجراءات لكبح تدفق المهاجرين من دول وسط أمريكا الذين يعبرون أراضيها باتجاه الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات