عانق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العلم الأمريكي أثناء الاحتفالات بمناسبة يوم العلم، الأمر الذي أثار استياء كبيرا بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر البيت الأبيض صورة هذا العناق على تويتر أمس الجمعة، مذكرا بأنها تعود لعام مضى. ويظهر ترامب وهو يعانق العلم الأمريكي بعد الإنتهاء من كلمته أمام الحضور بمناسبة عيد العلم. وتم انتشار الصورة والفيديو الخاص بها على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل سريع.

وأثارت معاملة ترامب لرمز الدولة بهذا الشكل انتقادات شديدة لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم: "تزيد هذه الصورة من اشمئزاز معظم المحاربين القدامى والعسكريين عندما يرون مدى عدم احترامكم لعلمنا. لا يجوز معانقة العلم وكأنه ممثلة أفلام إباحية. إنه أمر مثير للاشمئزاز".

وأيدته معلقة أخرى قائلة: "كان زوجي وأبنائي يخاطرون بحياتهم في مناطق الأعمال العسكرية تحت هذا العلم. من فضلكم، أحذفوا هذه الصورة المشينة المخزية".

Reuters YURI GRIPAS

وكان هناك أيضا عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين اندهشوا واستغربوا نشر مثل هذه الصورة على الصفحة الرسمية للبيت الأبيض، ثم على صفحة الرئيس ترامب.

ودعا ترامب في يونيو عام 2018 إلى استبعاد لاعبي الرابطة الوطنية لكرة القدم بسبب "معاملتهم السيئة للرموز الأمريكية". وكان الحديث يدور آنذاك عن ظاهرة الاحتجاج التي جرت خلال أداء النشيد الوطني، عندما وقف اللاعبون على ركبة واحدة للفت الانتباه ألى مشاكل المواطنين الأمريكيين السود، فيما يجري عادة الاستماع إلى النشيد الوطني باليد اليمنى موضوعة على جهة القلب احتراما للرمز الأمريكي هنا وهو النشيد الوطني .

المصدر: Lenta.ru