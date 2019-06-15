موقع عبري: حدث غير عادي حصل على حدود غزة

كشف موقع عبري، مساء يوم الجمعة، النقاب عن حدث وصفه بـ"غير العادي" وقع على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة الأسبوعية.

وزعم موقع" 0404 العبري"، أن شابا فلسطينيا قام بإلقاء عبوات متفجرة على قوات الجيش الإسرائيلي قرب السياج في قطاع غزة، دون أن يسبب ذلك إصابات في صفوف الجنود.

وأضاف الموقع أن قوات الجيش أطلقت النار نحوه وأصيب بجروح خطيرة جدا، وذلك خلال التظاهرات التي نظمت يوم الجمعة شرق غزة.

ومنذ شهر مارس العام الماضي، ينظم فلسطينيو غزة مسيرات سلمية "مسيرات العودة" قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

المصدر: موقع عكا