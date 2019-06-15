شهدت مدن برازيلية كثيرة، أمس الجمعة، احتجاجات جماهيرية واسعة على إصلاح المعاشات التقاعدية، وذلك قبل انطلاق كأس أمريكا لكرة القدم الذي تستضيفه البلاد.

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وأفادت قناة "Todo Noticias" الأرجنتينية بأن مظاهرات الاحتجاج جرت في نحو 300 مدينة في جميع أنحاء البرازيل، لتصبح أول احتجاج جماعي وحد أكبر النقابات البرازيلية منذ بداية رئاسة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في بداية العام الجاري.

وشارك في الاحتجاجات نحو 45 مليون شخص في 27 ولاية برازيلية. وشهدت البلاد مسيرات جماهيرية وقطعا للطرق وتوقفا جزئيا لعمل وسائل النفل العام.

ووقعت اشتباكات منفصلة في مدن سان باولو وريو دي جانيرو وفوس دو إيغواسو، فيما وقع في بلدية نيتيروي حادث دهس أسفر عن إصابة شخصين بجروح خفيفة.

وخرج عدد أكبر من المحتجين إلى شوارع مدينة سان باولو التي انطلق فيها مساء أمس الجمعة كأس أمريكا لكرة القدم من مباراة كرة القدم بين البرازيل وبوليفيا. ويوجد في المدينة الكثير من السياح الذين يواجهون صعوبات جدية بسبب الوقف الجزئي لعمل وسائل النقل العام.

المصدر: نوفوستي