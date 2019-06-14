المكسيك: سنرد بالمثل في حال فرضت واشنطن الرسوم

أعلنت وزيرة الاقتصاد المكسيكية غراسييلا ماركيز أن بلادها ستكون مستعدة للرد بالمثل على الولايات المتحدة في حال فرضت رسوما جمركية على البضائع المكسيكية.

وقالت ماركيز في كلمة أمام الكونغرس المكسيكي، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستتخذ خطوات ضمن الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل حماية المصالح التجارية للمكسيك في حال فرض الرسوم الأمريكية.

من جانبه، قال وزير الخارجية مارسيلو إبرارد إن الحرب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة كانت ستؤدي إلى أزمة بالنسبة للمكسيك، مشيرا إلى أنه في حال فرض الرسوم الأمريكية كانت المكسيك ستخسر مليون فرصة عمل.

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ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ المكسيكي الأسبوع المقبل على اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا.

وفي وقت سابق توصلت واشنطن ومكسيكو إلى اتفاق بشأن الهجرة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكسيك بفرض الرسوم على صادرات البلاد في حال عدم تحقيق الصفقة.

المصدر: وكالات