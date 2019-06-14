الشركة المالكة لناقلة النفط "Front Altair": السفينة ما زالت طافية

ذكرت شركة "Frontline" النرويجية، التي تملك ناقلة النقط "Front Altair"، أنها ما زالت طافية بعد استهدافها في مياه خليج عمان، وتساعدها سفينة إنقاذ.

وأوضحت "Frontline"، في بيان أصدرته مساء الجمعة، أنه سيتم إجراء تحقيق مستفيض في الحادث من جانب الشركة وأطراف أخرى بما في ذلك مسؤولون حكوميون.

واستبعدت الشركة احتمال وجود خطأ بشري أو ميكانيكي تسبب بالانفجار، وقالت إنها ستتوخى أقصى درجات الحذر عند بحث قبول تعاقدات جديدة في المنطقة.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة فجر الخميس باستهداف ناقلتي النفط "Front Altair" و"Kokuka Courageos" في مياه خليج عمان، ما أدى لنشوب حريق على متنهما، وتحدثت عن غرق السفينة الأولى، ما تم نفيه لاحقا، فيما أنقذت البحرية الإيرانية، التي وصفت الحادث بالمشبوه، طاقم إحداهما ونقلته إلى ميناء جاسك جنوبي البلاد.

من جانبها، حملت الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا إيران المسؤولية عن استهداف السفينتين، الأمر الذي نفته الجمهورية الإسلامية قطعيا.

المصدر: رويترز + وكالات