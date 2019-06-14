رئيس الوزراء التركي السابق يرتدي خاتما مزينا "بحجر مقتلع من مقام النبي إبراهيم" في الكعبة (صور)

زعم رئيس الوزراء التركي السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، بن علي يلدريم، أن حجر الخاتم الذي يرتديه في إصبعه، من مقام النبي إبراهيم عليه السلام بالكعبة.

وقال يلدريم، في تصريح وصفته بعض وسائل الإعلام التركية بالغريب، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني لقناة "ATV"، أمس الخميس ردا على سؤال بشأن الخاتم الذي يرتديه: "إنه هدية من نجلي. الحجر الذي يزين الخاتم تم اقتلاعه من حجر مقام النبي إبراهيم بالكعبة".

ولم يقدم يلدريم أي معلومات عن كيفية اقتلاع حجر خاتمه من المقام المحفوظ داخل قفص زجاجي، ومن أين حصل نجله على هذا الحجر.

ومقام النبي إبراهيم عليه السلام هو الحجر الذي وقف عليه أثناء بناء الكعبة، ودعا الناس من أعلاه للحج وهو المكان الذي وجد فيه ذلك الحجر.

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ويخوض يلدريم، رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في تركيا سابقا، وأحد أبرز حلفاء الرئيس، رجب طيب أردوغان، حملة انتخابية شرسة مع منافسه من حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على رئاسة بلدية اسطنبول، وهي أكبر مدينة في تركيا.

وسبق أن قررت لجنة الانتخابات العليا التركية إلغاء نتائج التصويت الأول في إطار السباق الانتخابي بعد شكاوى من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد على "وجود مخالفات"، وإجراء اقتراع جديد يوم 23 يونيو.

المصدر: وسائل إعلام تركية