ترامب يشكر آبي على جهوده لتسهيل التواصل مع إيران

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، عن شكره لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على جهوده لتسهيل التواصل مع إيران وسط تصعيد التوتر معها.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان، بأن "الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية، بما في ذلك الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء آبي إلى إيران والملابسات المتعلقة بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان".

وأضاف البيت الأبيض أن "الرئيس ترامب شكر رئيس الوزراء آبي على جهوده لتسهيل في التواصل مع إيران".

كما ناقش ترامب وآبي، حسب البيان، "المفاوضات الثنائية التجارية الحالية بين الولايات المتحدة واليابان، ومشاركة ترامب في قمة مجموعة "G20" في أوساكا، يومي 28 و29 يونيو الجاري".

من جانبها، ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن آبي أبلغ ترامب بنتائج زيارته إلى إيران، حيث التقى رئيسها، حسن روحاني، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، وذلك تزامنا مع الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وفي الوقت الذي حمل فيه ترامب إيران المسؤولية عن الهجوم، امتنع آبي عن اتهام الجمهورية الإسلامية، داعيا كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، لكنه أكد دعمه للتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في حل القضايا الخاصة بالوضع في منطقة الخليج، حسب الوكالة.

وزار آبي إيران يومي 12 و13 يونيو، وكان من المتوقع أن يلعب دور الوسيط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، لكن خامنئي جدد رفض بلاده مقترح خوض مفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

المصدر: وكالات