 
مباشر

ظريف: إرهاب أمريكا الاقتصادي وراء زعزعة أمن المنطقة

أخبار العالم

ظريف: إرهاب أمريكا الاقتصادي وراء زعزعة أمن المنطقة
Reuters Khalid Al Mousily
محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzlg

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن ضد إيران، وراء زعزعة أمن المنطقة.

إقرأ المزيد
زعماء منظمة شنغهاي للتعاون يوقعون في بيشكيك أكثر من 20 وثيقة
زعماء منظمة شنغهاي للتعاون يوقعون في بيشكيك أكثر من 20 وثيقة

وكتب ظريف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أنه رافق الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال قمة منظمة شانغهاي التي عقدت في قرغيزستان، وجرى حوار مهم ومتعدد الأطراف، بالإضافة إلى محادثات ثنائية مثمرة بين روحاني والرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

وأشار ظريف إلى أن "التصرفات الأمريكية أحادية الجانب، بما فيها الإرهاب الاقتصادي ضد إيران، هي المسؤولة الوحيدة عن تجدد التوتر وزعزعة استقرار منطقتنا".

وشارك روحاني إلى جانب العديد من زعماء وقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، في قمة عقدت اليوم الجمعة، في عاصمة قرغيزستان بيشكيك، ووقع المجتمعون أكثر من 20 وثيقة مشتركة بما فيها بيان بيشكيك و"خريطة طريق" حول أفغانستان.

وقال الكرملين إن "المشاركين في القمة ناقشوا الوضع القائم وآفاق التعميق المقبل للتعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في مجالات الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب وتجارة المخدرات، وتطوير الاقتصاد والصناعة والمسائل الإنسانية".

كما بحث المشاركون في القمة طرق تسوية الأوضاع في أفغانستان وسوريا والتطورات الأخيرة حول البرنامج النووي الإيراني.

المصدر: RT

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فضيحة" الصحفي "الوهمي" وترامب.. ما القصة؟