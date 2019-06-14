احتجاز أمريكي في مطار القاهرة بسبب خنجر يمني

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن السلطات المصرية أوقفت مواطنا أمريكيا من أصول يمنية في مطار القاهرة بعد العثور على خنجر زينة تقليدي يعرف باسم "الجنبية" في حقيبته.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في جمارك مطار القاهرة قولهم إن الرجل الذي يحمل الجنسية المزدوجة وصل مصر اليوم الجمعة قادما من عدن، وأوقف عندما عثر على الخنجر أثناء تفتيش حقيبته.

وأوضح المسؤولون أن إدخال هذه الخناجر إلى مصر غير قانوني، لكن دون توضيح ما هي العقوبة التي قد يواجهها الرجل.

المصدر: أسوشيتد برس