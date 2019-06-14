باريس تدعو إلى إجراء تحقيق دقيق وفوري في هجوم خليج عمان

دعت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إلى عدم الإبطاء في إجراء تحقيق في استهداف ناقلتي النفط في مياه خليج عمان، مؤكدة تمسك باريس بحرية الملاحة في المنطقة.

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وقالت الوزارة في بيان: "هذه الحوادث تسهم في جعل الوضع المتوتر أصلا في المنطقة أكثر توترا"، مشيرة إلى ضرورة "إجراء تحقيق دقيق وسريع في هذه الأحداث".

وتابع البيان أن فرنسا تبقى على اتصال مع "جميع شركائها الرئيسيين"، مضيفة: "ندعو جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى ضبط النفس والعمل على تخفيف التوتر. ونذكّر أيضا بتمسكنا بحرية الملاحة البحرية التي يتعين صونها حتما".

واستهدفت ناقلتا النفط، هما Kokuka Courageous اليابانية وFront Altair النرويجية، بواسطة طوربيد أو ألغام، ما تسبب بحدوث انفجارين واندلاع حريقين على متنهما، دون وقوع ضحايا أو إصابات. ونقلت سفينة "باينبريدج" الأمريكية طاقم الناقلة اليابانية على متنها، فيما أجلت أجهزة الطوارئ الإيرانية طاقم الناقلة النرويجية، ومن بينهم بحارة روس، إلى ميناء جاسك جنوبي إيران.

واتهمت الولايات المتحدة، التي انضمت إليها بريطانيا والمملكة العربية السعودية، إيران بالوقوف وراء الهجوم، دون تقديم أدلة دامغة. ونفت إيران بشدة هذه الاتهامات.

المصدر: تاس