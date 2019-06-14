الأسطول الخامس الأمريكي: طاقم إحدى الناقلتين المتضررتين في خليج عمان يعود إليها

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن طاقم إحدى الناقلتين المتضررتين جراء هجوم خليج عمان، أمس الخميس، عاد إلى متنها لتسهيل قطرها إلى أحد موانئ الإمارات.

ونقلت "رويترز" عن ممثل الأسطول، جوشوا فراي، قوله إن سفينة "باينبريدج" الحربية الأمريكية تبقى على اتصال وثيق مع طاقم ناقلة Kokuka Courageous المكون من 21 شخصا والذين أنقذوا، يوم الخميس، من قبل سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.

وسابقا الجمعة، أعلنت شركة Bernhard Schulte Shipmanagement المشغلة للناقلة المذكورة، أنها سليمة ويتم قطرها حاليا باتجاه ميناء خورفكان الإماراتي.

واستهدفت ناقلتا النفط، هما Kokuka Courageous اليابانية وFront Altair النرويجية، بواسطة طوربيد أو ألغام، ما تسبب بحدوث انفجارين واندلاع حريقين على متنها، دون وقوع ضحايا أو إصابات. ونقلت سفينة "باينبريدج" الأمريكية بحارة الناقلة اليابانية على متنها، فيما قامت أجهزة الطوارئ الإيرانية بإجلاء طاقم الناقلة النرويجية، ومن بينهم بحارة روس، إلى ميناء جاسك جنوبي إيران.

واتهمت الولايات المتحدة، التي انضمت إليها بريطانيا والمملكة العربية السعودية، إيران بالوقوف وراء الهجوم، دون تقديم أدلة دامغة. ونفت إيران بشدة هذه الاتهامات.

وناقش مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، الحادث في خليج عمان، أثناء جلسة مغلقة له عقدت بناء على طلب من واشنطن، دون صدور قرارات أو مقترحات محددة بهذا الشأن.

وأدى الهجوم إلى ارتفاع أسعار النفط، كما أنه أثار قلقا دوليا إزاء إمكانية مواجهة جديدة بين واشنطن وطهران.

المصدر: رويترز + تاس