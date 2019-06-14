مئات الآلاف يشاركون في "مسيرة فخر المثليين" وسط تل أبيب

شارك نحو 250 ألف شخص في "مسيرة فخر المثليين"، الـ21، التي تم تنظيمها، اليوم الجمعة، في تل أبيب، حسبما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وانطلقت المسيرة واحتفاليات المثليين الأخرى في الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى مساء اليوم.

وموكب تل أبيب هو أكبر موكب "فخر" للمثليين في الشرق الأوسط، وواحد من أكبر 10 مواكب في العالم.

وموكب "الفخر" السنوي هو النهاية الاحتفالية لأكثر من 45 حدثا في أنحاء تل أبيب، بما يشمل أول مؤتمر وطني حول مسائل مثلية، إضافة إلى معارض فنية، ومحاضرات، والعديد من الحفلات في النوادي الليلة والحانات.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل