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روحاني: الوضع في الشرق الأوسط يستلزم تعاونا أكبر بين روسيا وإيران

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روحاني: الوضع في الشرق الأوسط يستلزم تعاونا أكبر بين روسيا وإيران
Reuters
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني
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أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال لقائه نظيره الروسي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في بيشكيك، أن الوضع في الشرق الأوسط يستلزم تفاعلا أكبر بين روسيا وإيران.

وقال روحاني: "يستلزم الوضع الحالي في المنطقة تفاعلا أكبر بين بلدينا​​​، في ظل الظروف الحالية والتأثيرات الخارجية الخطيرة والعقوبات الخارجية المفروضة، وإن الحاجة إلى التفاعل بين بلدان المنطقة، ولا سيما بين بلدينا، تصبح أكثر إلحاحا مع كل يوم يمر".

المصدر: سبوتنيك

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