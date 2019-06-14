مصدر ياباني رسمي: آبي طلب من قيادة إيران الإفراج عن الأمريكيين المسجونين لديها

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن رئيس الوزراء شينزو آبي، حث سلطات إيران أثناء زيارته إلى طهران على الإفراج عن الأمريكيين المسجونين لديها.

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي ياباني قوله، إن آبي وجه هذه الدعوة إلى القادة الإيرانيين تلبية لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المصدر أن ذلك جاء أثناء لقاء رئيس الوزراء الياباني بالرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء والمرشد الأعلى علي خامنئي الخميس، لكن من غير المعروف كيفية رد القادة الإيرانيين على هذه الدعوة.

وأشارت الوكالة إلى أن أربعة أمريكيين على الأقل محتجزون لدى سلطات إيران، بمن فيهم عسكري سابق حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، لافتة إلى أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو الذي رافق آبي في الزيارة أجرى صباح اليوم مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وذكرت الخارجية اليابانية، أن الوزيرين أكدا أن بلديهما سيتعاونان بشكل وثيق على معالجة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها الهجوم على ناقلتين في خليج عمان أمس.

ووصل آبي طهران في وقت سابق من الأسبوع الجاري في أول زيارة لرئيس حكومة يابانية إلى الجمهورية الإسلامية منذ 41 عاما، وذلك ضمن إطار جهوده لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وجددت إيران أثناء هذه الزيارة رفضها لإطلاق الحوار مع إدارة ترامب.

المصدر: كيودو