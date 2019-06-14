القضاء البريطاني يؤجل النظر في إمكانية تسليم أسانج للولايات المتحدة حتى فبراير

قررت محكمة في لندن اليوم الجمعة تأجيل جلسة استماع خاصة بالنظر في إمكانية تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة حتى فبراير العام المقبل.

وجاء هذا القرار في جلسة عقدتها اليوم محكمة وستمنستر الجزئية برئاسة القاضي إيما أربوثنوت حضرها أسانج عبر اتصال فيديو من القسم الطبي في سجن بيلمارش اللندني والذي يمكث فيه بسبب تدهور صحته منذ اعتقاله في أبريل الماضي.

وحضر الجلسة أيضا الممثل عن الحكومة الأمريكية بين براندون، وهو الذي فتح القضية رسميا، بعد يومين من توقيع وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد مذكرة تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة وإحالة هذا القرار إلى القضاء.

وقررت القاضي أربوثنوت أن الاستماع في القضية سيستغرق خمسة أيام على الأقل اعتبارا من 25 فبراير المقبل.

وأكد أسانج أنه ينوي مواجهة الطلب الأمريكي بشأن ترحيله، قائلا: "175 عاما من حياتي على المحك"، في إشارة إلى العقوبة المحتملة التي قد يواجهها في الولايات المتحدة بـ47 تهمة متعلقة بالتجسس وخرق الحواسيب الحكومية.

في غضون ذلك، نظمت خارج مقر القضاء مظاهرة مؤيدة لمؤسس "ويكيليكس"، إذ اعتبر المتظاهرون أن قرار وزير الداخلية كان "غير مشروع وغير أخلاقي".

وسبق أن أعلنت النيابة السويدية أنها ترغب في تسليم أسانج إليها في قضية اغتصاب أغلقت عام 2017، لكنها لم توجه بعد أي طلب رسمي إلى لندن بهذا الشأن.

ولجأ أسانج في عام 2012 إلى السفارة الإكوادورية في لندن، منتهكا شروط الإفراج عنه لتفادي تسليمه إلى السويد، بسبب مخاوفه في أن يقع بنهاية المطاف في أيدي المدعين الأمريكيين.

لكن في أبريل الماضي، أسقطت حكومة الإكوادور صفة اللجوء عن أسانج، ما أدى إلى اعتقاله فورا من قبل الشرطة البريطانية.

وينفي أسانج اتهاما بالاغتصاب موجها إليه، مشددا على أنه مفبرك ويعود سببه إلى نشر "ويكيليكس" آلاف الوثائق الحكومية الأمريكية السرية الحساسة.



المصدر: وسائل إعلام بريطانية