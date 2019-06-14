غوتيريش: العالم لن يتحمل مواجهة كبيرة في الخليج

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء حادثة استهداف الناقلتين في خليج عمان، محذرا من عواقب وخيمة قد يجلبها للمنطقة.

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وشدد غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي مساء أمس على أنه يدين بشدة أي هجوم على سفينة مدنية، مؤكدا ضرورة التحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات ما حصل.

وقال: "ينبغي الوصول إلى الحقائق وتحديد المسؤولين. ثمة شيء لا يمكن للعالم تحمله، وهو مواجهة كبيرة في منطقة الخليج".

وأجلت إيران طاقم الناقلتين KOKUKA COURAGEOUS وFRONT ALTAIR اللتين تحملان علمي جزر مارشال وبنما على التوالي، عقب استهدافهما على مقربة من مضيق هرمز في حادثة هي الثانية من نوعها منذ بداية مايو الماضي.

وألقت الولايات المتحدة والسعودية اللوم على إيران في الحادثتين، فيما تنفي الجمهورية الإسلامية تورطها.

المصدر: وكالات