صاحب إحدى ناقلتي النفط المتضررتين في الخليج: لا معلومات موثوق بها حول الحادث

أعلن يوتاكا كاتادا رئيس شركة "Kokuka Sangyo" اليابانية، وهي صاحبة إحدى ناقلتي النفط المتضررتين جراء الهجوم الأخير بخليج عمان، أن غياب المعلومات المؤكدة حول الحادث يثير استياء لديه.

وقال كاتادا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نحصل على دفعات جديدة من المعلومات كل 10 أو 20 دقيقة. وحتى الآن لا يمكننا تقديم تفسير تفصيلي لما حدث".

وأشار إلى أنه توجد لدى شركته "أسئلة خاصة بشأن سبب اختيار ناقلتنا للنفط هدفا لشن الهجوم، كما نشعر بالغضب بسبب تعرض حياة أعضاء طاقم السفينة للخطر".

وتدل المعلومات المتوفرة لدى شركة "Kokuka Sangyo" على أن ناقلتها للنفط تعرضت لأول هجوم لحظة مرورها بمضيق هرمز في خليج عمان.

وأفادت صحيفة "ماينيتي سيمبون" اليابانية بإصابة غرفة المحرك في السفينة باستخدام عبوة ناسفة مجهولة "تشبه قذيفة مدفعية"، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق تمكن أفراد الطاقم من إطفائه بأنفسهم.

وتعرضت ناقلة النفط لضربة ثانية بعد مرور 3 ساعات عندما كانت تنجرف مع مياه البحر بسبب إصابة المحرك. وأصابت العبوة الناسفة مكانا قريبا من رأس السفينة. وتم إجلاء طاقمها على متن قارب إنقاذ يعود لسفينة أجنبية كانت تمر قريبا من مكان الحادث.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية وعربية، أمس الخميس، بأن ناقلتي النفط "Front Altair" و"Kokuka Courageous" تعرضتا لهجوم في خليج عمان. وتدل بعض المعلومات على أن الهجوم نفذ باستخدام طوربيد، الأمر الذي أسفر عن وقوع انفجارات واندلاع حرائق على متن السفينتين. لكن لا توجد أي تأكيدات رسمية بهذا الخصوص. وتم إجلاء طاقمي السفينتين إلى الأراضي الإيرانية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السلطات الإيرانية بشن هجوم على السفينتين، مشيرا إلى أن استنتاجه يعتمد على المعلومات الاستخباراتية، وذلك دون تقديم أي أدلة حقيقية.

المصدر: إنترفاكس