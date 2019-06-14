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ظريف: واشنطن بادرت إلى كيل الاتهامات لإيران دون دليل

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ظريف: واشنطن بادرت إلى كيل الاتهامات لإيران دون دليل
Reuters Khalid Al-Mousily
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن مزاعم الإدارة الأمريكية ضد إيران بشأن هجمات خليج عُمان، دون دليل، وتظهر أن سياسة التخريب باتت خطة بديلة تنتهجها بعض الأطراف.

وكتب ظريف فى "تويتر": "إن قيام الولايات المتحدة على الفور بطرح مزاعم ضد إيران دون دليل، بشأن هجمات خليج عُمان، يظهر أن فريق بولتون وبن زايد وبن سلمان وبنيامين نتنياهو ينتقل للخطة البديلة، وهي دبلوماسية التخريب"​​​.

وقال ظريف: "لقد حذرت من هذا السيناريو بالضبط قبل بضعة أشهر، ليس لأنني مستبصر، ولكن لأنني أدرك من أين يأتي الفريق بي (ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون).

المصدر: RT

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