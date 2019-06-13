أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بعدم استعداد بلاده وإيران لإبرام صفقة بينهما في الوقت الراهن.

وكتب ترامب على صفحته في تويتر أنه ثمن عاليا الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى طهران، حيث التقى زعماء إيرانيين. ومع ذلك فقد أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "مجرد التفكير" في عقد صفقة بين الولايات المتحدة وإيران "سابق لأوانه".

While I very much appreciate P.M. Abe going to Iran to meet with Ayatollah Ali Khamenei, I personally feel that it is too soon to even think about making a deal. They are not ready, and neither are we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وقال ترامب في إحدى تغريداته: "إنهم غير مستعدين.. ونحن بدورنا لسنا مستعدين!

المصدر: رويترز