 
مباشر

ترامب: لا إيران ولا الولايات المتحدة مستعدتان لعقد صفقة

أخبار العالم

ترامب: لا إيران ولا الولايات المتحدة مستعدتان لعقد صفقة
Reuters Leah Millis
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzfw

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بعدم استعداد بلاده وإيران لإبرام صفقة بينهما في الوقت الراهن.

وكتب ترامب على صفحته في تويتر أنه ثمن عاليا الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى طهران، حيث التقى زعماء إيرانيين. ومع ذلك فقد أشار الرئيس الأمريكي إلى أن "مجرد التفكير" في عقد صفقة بين الولايات المتحدة وإيران "سابق لأوانه".

وقال ترامب في إحدى تغريداته: "إنهم غير مستعدين.. ونحن بدورنا لسنا مستعدين!

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفد إسرائيلي يزور منزل قيادي فلسطيني اغتاله الموساد بتونس؟!