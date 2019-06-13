جونسون يحقق فوزا عريضا في الجولة الأولى من اختيار خليفة ماي

اقترب وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون أكثر من تولي منصب رئيس الوزراء، بتحقيقه فوزا على منافسيه في الجولة الأولى من اختيار حزب المحافظين زعيما جديدا خلفا لتيريزا ماي.

وتمكن جونسون اليوم الخميس من تحقيق فوز عريض في التصويت الذي جرى بين النواب المحافظين متقدما بفارق كبير على ستة مرشحين آخرين لا يزالون في السباق بعد استبعاد ثلاثة.

وحصل جونسون أثناء التصويت على 114 من أصل 313 صوتا، تلاه وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت بـ43 صوتا، وحل وزير البيئة مايكل جوف في المرتبة الثالثة بـ37 صوتا، ثم وزير بريكست السابق دومينيك راب (بـ27 صوتا) ووزير الداخلية ساجد جاويد (بـ23 صوتا) ووزير الصحة مات هانكوك (بـ20 صوتا) ووزير التنمية الدولية الحالي روري ستيوارت (بـ19 صوتا).

وخرج ثلاثة مرشحين من السباق بعد أن أخفقوا في الحصول على الحد الأدنى اللازم من الأصوات (17 صوتا)، وهم أندريا ليدسوم وإيستر مكفي ومارك هاربر.

وستواصل عملية الاختبار لاستكمال استبعاد المرشحين يوم الثلاثاء المقبل، إذ هذه العملية تجري على مرحلتين، بتصويت النواب المحافظين أولا للمرشحين في سلسلة عمليات تصويت بالاقتراع السري تسمح باستبعاد المرشحين واحدا تلو الآخر، إلى أن يبقى منهم اثنان، ثم سيصوت أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفا للمرشحين الاثنين الأخيرين بحلول يوليو.

وسيتولى زعيم المحافظين الجديد منصب رئيس الوزراء، لامتلاك حزبه أكثرية برلمانية كافية للحكم.

وسبق أن تعهد جونسون في حال توليه الحكم بإخراج بريطانيا في 31 أكتوبر المقبل من الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عما إذا كان الطرفان سيتمكنان من الاتفاق على شروط الانسحاب.

المصدر: وكالات