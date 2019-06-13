طهران: نعول على موقف موسكو المبدئي خلال اللقاء الأمني الروسي الأمريكي الإسرائيلي المرتقب

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، أن طهران واثقة من موقف موسكو المبدئي، مؤكدة أنها لن تستسلم للتجاوزات الأمريكية - الإسرائيلية.

وقال خاجي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" معلقا على أنباء وسائل الإعلام حول نوايا أمريكية-إسرائيلية بتقديم صفقة لروسيا خلال القمة الثلاثية في القدس، مفادها إذا عرقلت موسكو النفوذ الإيراني في سوريا، فسوف تعترف الولايات المتحدة بحكومة الرئيس بشار الأسد رسميا وتلغي العقوبات ضد دمشق: " نحن على يقين من أن الحكومة الروسية بموقفها المبدئي، لن تستسلم بالتأكيد أمام هذه التجاوزات الأمريكية والإسرائيلية، ولن تجاريهم فيها. وبالنسبة لإيران، نحن بالتأكيد لا نتوقع أن نسمع كلاماً إيجابيا من الإسرائيليين والأمريكيين​​​. نحن في سوريا بدعوة من الحكومة السورية الشرعية. وكان حضور الروس بناء على دعوة أيضا. من عليه أن يغادر سوريا هم أولئك الضيوف غير المدعوين ومن أتى قسرا ومن احتل أرض الجولان".

وأضاف: "لا علم لي بالضبط بما قدمه الأمريكيون والإسرائيليون للحكومة الروسية، شاهدت هذا (الموضوع) في الأخبار، وأكد لنا المسؤولون الروس أنه من المقرر عقد اجتماع (ثلاثي) أواخر يونيو".

وقال خاجي: "ليس أمرا جديداً أننا نرى في سوريا استمرار سلسلة من الاعتداءات على شعب هذا البلد من قبل كيان يحتل القدس. لقد اعترف قادة الكيان الصهيوني على الدوام بتنفيذهم العشرات من هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، وبناء على هذا لا يمكن أن نتوقع شيئاً آخر من كيان عدواني واحتلالي. ومن ناحية أخرى، احتل الأمريكيون قسرا أجزاء من الأرض السورية ووهبوا لحكومة الاحتلال الصهيوني أرض الجولان وهي أرض سورية، وبالطبع ليست ملكا لهم ليهبوها، ولا يستطيع الإسرائيليون الاستفادة من هذه المسألة"، السيادة على الجولان.

هذا وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنويان في اجتماع أمني ثلاثي في القدس، تقديم اقتراح لروسيا بالاعتراف بشرعية الرئيس السوري، بشار الأسد، ورفع العقوبات عن السلطات السورية، إذا وافقت موسكو على كبح النفوذ الإيراني في هذه الدولة.

إلى ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يدعو للحذر فيما يتعلق بتقارير إعلامية حول اقتراح الولايات المتحدة الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد، مقابل احتواء روسيا للنفوذ الإيراني في سوريا.

يذكر أن المكتب الصحفي للبيت الأبيض، أعلن في وقت سابق، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، يخطط للقاء نظيريه الروسي، نيكولاي باتروشيف والإسرائيلي، مئير بن شبات، في يونيو، في القدس لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي على نطاق شامل.

المصدر: سبوتنيك