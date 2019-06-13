سفينة كورية تنقذ طاقم ناقلة نفط نرويجية في خليج عمان

أنقذت سفينة مملوكة لشركة الشحن الكورية الجنوبية "هيونداي ميرشانت مارين" جميع أفراد طاقم ناقلة النفط النرويجية فرونت ألتير البالغ عددهم 23 شخصا بعد اشتعالها في خليج عمان.

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وتلقت سفينة الشحن "هيونداي دبي" التابعة لـ"هيونداي ميرشانت" مكالمة استغاثة من الناقلة النرويجية في حوالي الساعة 6:40 من صباح الخميس (بالتوقيت المحلي) واقتربت من "فرونت ألتير".

وقالت "هيونداي ميرشانت" إن جميع أفراد طاقم "فرونت ألتير" تركوا الناقلة بأمان وانتقلوا إلى "هيونداي دبي"، التي تبلغ حمولتها 30 ألف طن عن طريق قوارب الإنقاذ.

واستغرقت عملية الإنقاذ 74 دقيقة، وسلم أفراد الطاقم إلى السلطات الإيرانية، بحسب الشركة.

وأشارت "هيونداي ميرشانت" إلى أن النيران اشتعلت في "فرونت ألتير" بعد سماع صوت 3 انفجارات.

والناقلة النرويجية واحدة من ناقلتي نفط استهدفتا في خليج عمان.

المصدر: "يونهاب"