الخارجية الروسية تعلق على حادث ناقلتي النفط في خليج عمان

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بعد حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم إن موسكو تدعو الأطراف المعنية إلى تخفيف التوتر في المنطقة، وبالدرجة الأولى حول إيران.

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وقال ريابكوف، اليوم الخميس: "إن الوضع متفجر .. ومن غير الصحيح وصف هذا الحادث بأنه حادث غير مهم. بل هو انعكاس لأقصى حد لتوتر الوضع في هذه المنطقة".

وأضاف: "نحتاج إلى إجراءات تهدف قبل كل شيء إلى تطبيع الوضع حول إيران. ويجب أن نقيّم بهدوء ما حدث ونتجنب أي استنتاجات سريعة قد تؤدي في الأصل إلى تزايد خطورة الوضع".

وكانت وسائل إعلام إيرانية وعربية، أفادت في وقت سابق اليوم الخميس، بتعرض ناقلتي نفط لهجوم من قبل جهة مجهولة في خليج عمان.

المصدر: نوفوستي