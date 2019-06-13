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البيت الأبيض: ترامب على علم باستهداف ناقلتي النفط في الخليح

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البيت الأبيض: ترامب على علم باستهداف ناقلتي النفط في الخليح
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- صورة أرشيفية
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علم بالهجوم على ناقلتي النفط في الخليح وتقيم التقارير الواردة عن الهجوم.

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وقالت ساندرز إن حكومة الولايات المتحدة تقدم المساعدة وستواصل تقييم الوضع.

واستهدفت ناقلتا النفط صباح الخميس، في خليج عمان ما أدى إلى اشتعال حريق هائل في إحداهما، وأجلي طاقم الناقلتين بسلام.

واشتعلت النيران في سفينة تدعى "فرونت آلتير"، في حين أكدت شركة "بي أس أم" لإدارة السفن أن ناقلة نفط تابعة لها استهدفت، وتم إنقاذ 21 شخصا كانوا على متنها.

بدوره أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنه تلقى "نداءي استغاثة" صباح الخميس من ناقلتي نفط في خليج عمان. وقال الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين في بيان: "نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط".

المصدر: بلومبيرغ

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