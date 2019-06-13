نشرت وكالة "فارس" الإيرانية صورة لرئيس الوزراء الياباني وهو يحمل رسالة لتسليمها إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقد وضعها جانبا عندما سمع من المرشد ردا برفض استلامها.

إقرأ المزيد

وعلقت وكالة "فارس"، أن "الصورة أعلاه تروي مصير رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لم تصل الى مقصدها! بعد أن سمع آبي ردا صريحا من خامنئي حول الرسالة بأنه لن يتبادل الرسائل مع ترامب أبدا لأنه لا يستحق ذلك".

المصدر: فارس