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الخارجية الروسية: نتحقق من الأنباء حول وجود روس على متن ناقلة النفط المحترقة في خليج عمان

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الخارجية الروسية: نتحقق من الأنباء حول وجود روس على متن ناقلة النفط المحترقة في خليج عمان
Sputnik Alexey Filippov
مبنى وزارة الخارجية في موسكو، أرشيف
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أعلنت موسكو أنها تتحقق من المعلومات بخصوص إمكانية وجود مواطنين روس على متن ناقلة نفط محترقة في خليج عمان.

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وجاء في بيان صدر عن دائرة الإعلام والصحافة لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "نحقق في المعلومات حول وجود مواطنين روس ضمن طاقم ناقلة النفط النرويجية التي احترقت في خليج عمان".

وكانت قناة "برس تي في" الإيرانية أفادت في وقت سابق من هذا اليوم بأن ناقلتي النفط تعرضتا، اليوم الخميس، لهجوم في خليج عمان، الأمر الذي أسفر عن اشتعال النيران فيها. كما تتحدث أنباء عن سماع دوي الانفجارات في مكان تواجد السفينتين. وتلقت الموانئ في كل من باكستان واليمن على إشارات الاستغاثة من طاقمي السفينتين المنكوبتين.

من جهتها أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ناقلتي النفط تعرضتا لهجوم بـ "طوربيد".

وأعلنت فرق الطوارئ الإيرانية إنقاذها 44 بحارا من على متن السفينتين.

ونقلت صحيفة "فيردينس غانغ" عن متحدث باسم صاحب إحدى ناقلتي النفط أن طاقمها يتضمن مواطني كل من روسيا وجورجيا والفلبين.

المصدر: تاس

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