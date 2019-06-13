ذكرت شبكة "CNN" أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين تعتزم الوقوف ضد خطط الرئيس الأمريكي لإتمام 22 صفقة أسلحة مع السعودية والإمارات والأردن.

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وأوضح بيان صادر عن لجنةالعلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب الأمريكي، أن هناك مشروع قرار قدمه النائب الديمقراطي، تيد ليو، والنائب الجمهوري، جستين أماش، بهدف "رفض الـ22 صفقة التي تحاول الإدارة تمريرها بإعلان حالة طوارئ مزيفة".

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في نهاية مايو الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية إتمام 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تبلغ قيمتها 8.1 مليار دولار.

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن بيانا للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ورد فيه أن ذلك "بغرض ردع الاعتداء الإيراني وبناء القدرات الشريكة في مجال الدفاع الذاتي. وستقوم عمليات البيع هذه بدعم حلفائنا وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ومساعدة تلك الدول على ردع جمهورية إيران الإسلامية وحماية نفسها منها".

المصدر: CNN