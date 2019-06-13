بوتين: لا نتدخل في الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة لكننا نتعاطف مع شركائنا الصينيين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه ليس لدى روسيا ما يدعو للتدخل في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو تتعاطف مع الجانب الصيني.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة "مير" ("العالم") التلفزيونية الروسية: "إن الجدل يتم بين أكبر اقتصادين في العالم. ويوجد هناك العديد من المسائل الخاصة بالعمل الحالي للدولتين... وهناك العلاقات المحددة جدا بين الدولتين. وطبعا ليس لدينا أي سبب، من وجهة نظر الحس السليم، للتدخل في هذه المفاوضات".

وفي الوقت نفسه أشار بوتين إلى وجود سبب جدي جدا بالنسبة لموسكو للتعاطف مع الجانب الصيني.

وأوضح : "أولا لدينا العلاقات الجدية حقا التي لا سابق لها مع الصين. إننا حقا شريكان استراتيجيان بكل معنى هذه الكلمة. ولدينا علاقات الصداقة الجيدة مع الرئيس الصيني، الأمر الذي يسهم أيضا بقسطه الجدي، إذ ينشئ بيئة من الثقة".

وتابع: "طبعا نتعاطف في مثل هذه الظروف مع شركائنا الاستراتيجيين، وهذا الأمر طبيعي".

المصدر: إنترفاكس