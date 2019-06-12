أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستلم منظومات الدفاع الجوي "إس 400" الروسية في يوليو القادم.

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وأعرب الرئيس التركي عن أمله بإيجاد حل لمشكلة إبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية بسبب شرائها "إس 400" من روسيا، عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال لقاء سيجمعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة العشرين هذا الشهر.

يتبع..