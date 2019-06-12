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أردوغان: سنستلم منظومات الدفاع الجوي "إس 400" الروسية الشهر القادم

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أردوغان: سنستلم منظومات الدفاع الجوي
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستلم منظومات الدفاع الجوي "إس 400" الروسية في يوليو القادم.

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الكرملين: توريد منظومة
الكرملين: توريد منظومة "إس 400" لتركيا سيجري في الوقت المحدد في يوليو المقبل

وأعرب الرئيس التركي عن أمله بإيجاد حل لمشكلة إبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية بسبب شرائها "إس 400" من روسيا، عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال لقاء سيجمعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة العشرين هذا الشهر.

يتبع..

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