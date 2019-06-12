أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن بلاده تعمل بشكل ممنهج من أجل عدم السماح لـ "أعدائها" بإنشاء قواعد عسكرية بجوارها، وذلك عقب هجوم جديد شنه الجيش الإسرائيلي على سوريا.

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وقال نتنياهو اليوم الأربعاء: "سلسلة الاختبارات التي نتعامل معها لا تتوقف. نرد بحزم وبقوة على كل اعتداء يشن علينا، ولكن لا نعمل بعد شنه فحسب بل نجرد العدو من قدراته القتالية قبل أن يتمكن من شن هذا الاعتداء علينا".

وأضاف نتنياهو: "نعمل بشكل ممنهج ومتسق من أجل منع أعدائنا من إقامة قواعد هجومية ضدنا في المنطقة القريبة منا"، حسب بيان نشره المكتب الإعلامي لديوان نتنياهو.

وسبق لنتنياهو أن صرح مرارا بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ويأتي تصريح نتنياهو بعدما أعلنت وكالة "سانا " في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة جنوبي سوريا، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم وسائل حرب إلكترونية في الهجوم، حيث تتعرض الرادارات للتشويش.

المصدر: RT