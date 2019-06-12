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آبي من طهران: لا نريد حربا جديدة في المنطقة وأكدنا أن اليابان ستحول دون وقوعها

روحاني: لن نكون من يبدأ الحرب مع واشنطن لكننا سنرد بحزم ضد أي اعتداء

أخبار العالم

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لن تكون طرفا يبدأ الحرب مع الولايات المتحدة لكنها سترد بصرامة على أي عدوان ضدها.

جاء هذا التصريح في سياق مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عقب المباحثات بينهما في طهران اليوم الأربعاء.

  • روحاني: نرحب برغبة الحكومة اليابانية في تقوية العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية
  • روحاني: نتطلع إلى الحفاظ على الاتفاق النووي
  • روحاني: نرحب بقرار اليابان حل مشاكل شراء النفط الإيراني والمشاكل المالية

يتبع..

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