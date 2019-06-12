الجيش الإسرائيلي: رصدنا طائرة مسيرة دخلت مجالنا الجوي وعادت إلى لبنان
AP
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوة تابعة له رصدت طائرة مسيرة دخلت عبر الأجواء اللبنانية إلى إسرائيل قبل أن تعود إلى لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة دخلت من الأجواء اللبنانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي وعادت إلى لبنان حيث كانت تحت متابعة القوات".
ولم يتطرق المتحدث إلى الجهة التي أرسلت الطائرة كما لم يدل بأي معلومات إضافية.
المصدر: RT
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