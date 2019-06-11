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صفقة الهجرة بين الولايات المتحدة والمكسيك تشمل خطة إيواء إقليمية

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صفقة الهجرة بين الولايات المتحدة والمكسيك تشمل خطة إيواء إقليمية
Reuters Leah Millis
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يشمل اتفاق الهجرة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع المكسيك خطة إقليمية لإيواء المهاجرين والتزام المكسيك بفحص قوانينها مع إمكانية تغييرها.

وقالت الوثيقة التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم الثلاثاء إن الاتفاق يضع "نهجا إقليميا لتقاسم الأعباء فيما يتعلق بمعالجة طلبات اللجوء من قبل المهاجرين".

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وأتاح الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الجمعة الماضي للمكسيك إمكانية تفادي الرسوم التجارية الأمريكية التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرضها على البضائع المكسيكية اعتبارا من يوم الاثنين 10 يونيو في حال فشل الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الهجرة.

وبموجب الاتفاق تتعهد المكسيك بمعالجة تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى وتشديد الرقابة على الحدود ونشر وحدات إضافية لحرس الحدود لهذا الغرض.

المصدر: رويترز

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