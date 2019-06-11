أفغانستان.. القوات الحكومية تسيطر على قاعدة لـ"طالبان"
Reuters WAKIL KOHSAR
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سيطرت قوات أفغانية على قاعدة تابعة لحركة "طالبان" بمقاطعة باغلان شمالي البلاد، وتمكنت من تحرير 44 معتقلا.
وذكر مسؤول منطقة باغلان خان زاده مظلوم يار، أن العملية بدأت في الساعات الأولى من فجر اليوم بحي لارخابيا بمنطقة باغلان الوسطى، مضيفا أن "قوات الجيش حررت 44 معتقلا، من بينهم عسكريون ومدنيون".
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن 17 من المعتقلين كانوا مدنيين والبقية من قوات الأمن، فيما لم تعلق "طالبان" بعد على هذه الأنباء.
المصدر: "شينخوا"
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