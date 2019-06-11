النص على حظر بيع مقاتلات F-35 لتركيا في متن الميزانية العسكرية الأمريكية

ينص مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية على حظر توريد مقاتلات F-35 لتركيا في حال إتمام أنقرة صفقة صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية مع روسيا.

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ويتضمن مشروع الميزانية العسكرية المقدم من السيناتور آدم سميث رئيس لجنة الشؤون المسلحة في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، فرض حظر على تزويد تركيا بمقاتلات F-35 إذا ما مضت قدما في تسلم أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

ويؤكد مشروع الميزانية، على أنه سيتم فرض حظر كامل على توريد F-35 والمواد ذات الصلة إذا ما أصبح " تحت تصرف تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".

وفي الوقت نفسه، يذكر مشروع الميزانية أن هذا الحظر يمكن رفعه إذا حصلت تركيا على أنظمة "إس-400"، "ثم تخلت عنها، وعن جميع المعدات والمواد والأفراد" المرتبطين بنظام الدفاع الجوي الروسي، وكذلك "مع توفر ضمانات موثوقة بأن أنقرة لن تمتلك هذه الأنظمة الروسية في المستقبل".

وصرحت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا بأنها ستستبعد تركيا من المشاركة في برنامج F-35 في حال مضت قدما بتنفيذ عقدها مع روسيا، ومع ذلك أكدت أنقرة استمرارها في هذه الصفقة واعتبرتها مسألة منتهية، ولا تنوي مراجعتها.

المصدر: "إنترفاكس"