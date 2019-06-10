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بومبيو يهنئ الروس بـ"يوم روسيا" نيابة عن ترامب

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بومبيو يهنئ الروس بـ
Reuters Yuri Gripas
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (صورة أرشيفية)
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هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المواطنين الروس بمناسبة "يوم روسيا"، وذلك نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "نيابة عن الرئيس ترامب والشعب الأمريكي، أهنئ شعب روسيا بيوم روسيا. أنتم تحتفلون بهذه المناسبة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود منذ بدء الإصلاحات الدستورية في روسيا، وقد احترمت الولايات المتحدة تطلعات الروس المستمرة نحو المبادئ الديمقراطية للحرية العالمية والحريات المدنية وسيادة القانون".

ويوافق الثاني عشر من يونيو يوم اعتماد إعلان سيادة الدولة لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية عام 1990.

وتم إقرار "يوم روسيا" عيدا وطنيا للدولة الروسية بموجب مرسوم رئاسي صدر في 2 يونيو عام 1994.

المصدر: تاس

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