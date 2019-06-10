اليونان تدين إحراق سيارتين تابعتين للسفارة التركية على أراضيها

دانت وزارة الخارجية اليونانية، إضرام النيران في سيارتين دبلوماسيتين تركيتين في مدينة سيلانيك (سالونيك)، مؤكدة أن السلطات اليونانية ستحاسب الفاعلين أمام القضاء.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "ندين بأشدة العبارات، إضرام النار اليوم في سيارتين دبلوماسيتين تركيتين إحداهما للقنصلية العامة التركية في سيلانيك، والأخرى لموظف تركي في بنك البحر الأسود للتجارة والتنمية في سيلانيك".

ووصف البيان عملية الاعتداء على السيارتين الدبلوماسيتين بـ "المرفوض وغير المسؤول، مشددا أن مثل هذه العمليات "لن تحقق أهدافها".

وصباح الاثنين، أضرمت النيران بسيارة الملحق التجاري التركي في سيلانيك، سركان بورالي، حينما كانت مركونة أمام منزله.

وبعد هذه الواقعة بلحظات أضرمت النار في سيارة موظف لدى بنك البحر الأسود للتجارة والتنمية، في محطة وقود تبعد مسافة كيلو متر عن سيارة الملحق التجاري التركي.

وأدت النيران إلى أضرار طفيفة بالسيارات المجاورة للسيارتين التركيتين اللتين احترقتا بشكل كامل رغم تدخل طواقم الإطفاء.

المصدر: الأناضول