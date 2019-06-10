الحكومة الأفغانية تفرج عن 170 من أنصار "طالبان"

أطلقت الحكومة الأفغانية سراح 170 سجينا اعتقلوا بتهمة التعاون مع حركة "طالبان"، فيما سيتم إطلاق سراح 130 آخرين يوم الثلاثاء، وفقا لقناة "Tolo News" التلفزيونية الأفغانية.

وذكرت القناة، أن المفرج عنهم سجناء محكومين بفترات طويلة.

وقد أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني في شهر مايو، عن عفو قريب يفضي للإفراج عن 887 مدانا بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، في محاولة لإقناع "طالبان" بالمشاركة في الحوار الأفغاني الداخلي لإنهاء الصراع في أفغانستان.

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وتزامن إطلاق سراح جزء من السجناء مع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى كابول.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان أن المبعوث الخاص، الذي وصل إلى العاصمة الأفغانية في اليوم السابق، بصدد إجراء اتصالات مع قيادة البلاد والقادة السياسيين والمجتمع المدني.

المصدر: إنترفاكس