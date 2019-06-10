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الرئيس اليوناني يحل البرلمان تمهيدا لانتخابات مبكرة

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الرئيس اليوناني يحل البرلمان تمهيدا لانتخابات مبكرة
Reuters COSTAS BALTAS
لقاء الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس مع رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس
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وافق الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس على حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس لتجري في البلاد الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 7 يوليو المقبل.

وعزى رئيس الوزراء طلبه إلى هزيمة حزب "سيريزا" اليساري الذي يقوده في الانتخابات الأوروبية في مايو الماضي والانتخابات المحلية في اليونان يوم 2 يونيو الجاري.

وتحدث تسيبراس، عن وجود مخاطر "تهدد المسار الهادئ للاقتصاد" اليوناني.

وتنتهي ولاية تسيبراس في أكتوبر المقبل، وسيؤدي مهام رئيس الوزراء حتى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.

وحصل حزب "سيريزا" في الانتخابات الأوروبية على 23.7 بالمئة من الأصوات، فيما حصل الحزب المحافظ "الديمقراطية الجديدة" على 33.1 بالمئة.

وفي الانتخابات المحلية فاز حزب "الديمقراطية الجديدة" بـ 12 منطقة في البلاد من أصل 13، كما في أكبر مدينتين العاصمة أثينا وسالونيك.

المصدر: فرانس برس

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