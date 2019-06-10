أعلنت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية أن مروحية اصطدمت بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة.

وأضافت دائرة الإطفاء في منشور على حسابها في "تويتر" أن أفرادا من فريق الإطفاء يعملون في مكان الحادث.

ويتألف المبنى الذي اصطدمت به المروحية من 54 طابقا.

NEW: Governor Cuomo is on the scene of the helicopter crash in midtown Manhattan. https://t.co/yMaIx5IW94pic.twitter.com/D02CwRfzDe — CBS News (@CBSNews) June 10, 2019

DEVELOPING: Crews responding to helicopter crash into a building in Midtown Manhattan



LIVESTREAM >> https://t.co/ldaz28ao0kpic.twitter.com/ESRPeaPa0j — Breaking911 (@Breaking911) June 10, 2019

وأشارت شرطة نيويورك عبر تغريدة في "تويتر" إلى أن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية هبوطا خطيرا على سقف البناية، ما تسبب بنشوب حريق أخمد لاحقا.

وطلبت الشرطة من المواطنين الابتعاد عن المنطقة.

PRELIMINARY UPDATE: There was a helicopter hard landing on the roof of 787 7th Avenue in Midtown Manhattan. Fire has been extinguished. Please continue to avoid the area. https://t.co/pBvrbD1MGh — NYPD NEWS (@NYPDnews) 10 июня 2019 г.

يتبع..