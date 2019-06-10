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النتائج النهائية: توكايف يفوز في انتخابات الرئاسة الكازاخستانية

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النتائج النهائية: توكايف يفوز في انتخابات الرئاسة الكازاخستانية
Reuters MUKHTAR KHOLDORBEKOV
الرئيس الكازاخستاني المنتخب قاسم جومارت توكايف
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أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان عن فوز قاسم جومارت توكايف في انتخابات الرئاسة بحصوله على 70.96 بالمئة من أصوات الناخبين.

وأفادت اللجنة كذلك في مؤتمر صحفي لها، اليوم الاثنين، أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 77.4 بالمئة.

ومن المقرر أن تجري مراسم تنصيب الرئيس الكازاخستاني الجديد يوم 12 يونيو الجاري.

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وقد جرت في كازاخستان يوم الأحد انتخابات رئاسية مبكرة تقرر إجراؤها في أعقاب إعلان الرئيس الكازاخستاني الأول نور سلطان نزاربايف يوم 19 مارس الماضي تخليه عن منصب الرئاسة الذي تولاه منذ استقلال الجمهورية.

وبعد استقالة نزاربايف، تولى رئيس مجلس الشيوخ آنذاك قاسم جومارت توكايف رئاسة الجمهورية مؤقتا.

المصدر: وكالات

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