صحيفة إسرائيلية: "الموساد" وراء كشف مخزن متفجرات "حزب الله" في لندن

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، يقف وراء كشف أجهزة الأمن البريطانية عام 2015 مخزن متفجرات سريا لـ"حزب الله" اللبناني في ضواحي العاصمة لندن.

ونقلت الصحيفة في موقعها الإلكتروني الناطق باللغة الإنجليزية عن مسؤولين إسرائيليين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن "الموساد" كان مصدر المعلومات التي أتاحت للشرطة البريطانية الكشف عن المخزن في شمال لندن.

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وجاء هذا الخبر تعليقا على تقرير لـصحيفة "تلغراف" البريطانية كشفت فيه تفاصيل مصادرة أجهزة الأمن البريطانية في سبتمبر 2015 ثلاثة أطنان مترية من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، في مخزن تابع لعناصر على صلة بـ"حزب الله".

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + "تلغراف"