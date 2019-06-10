"وحش بثلاث رؤوس" من روسيا يرعب خفر السواحل الفنلندي

ارتعب رجال حرس الحدود الفنلندي، عندما شاهدوا "وحشا بثلاث رؤوس" في المياه الإقليمية، ليتبين لاحقا، أنه، يخت روسي تم تمويهه على شكل، قوارب "لادا" الروسية القديمة.

وقالت صحيفة Ilta-Sanomat، إن الحادث، وقع يوم 9 يونيو في مياه الخليج الفنلندي، عندما تلقى حرس الحدود الفنلندي، إشارة تفيد باقتراب سفينة مجهولة الهوية.

وللتحقق من هويتها، توجه زورق تابع لخفر السواحل الفنلندي ووسط الضباب الكثيف، اكتشف الطاقم، كائنا غريبا وصفته هيئة خفر السواحل الفنلندية، على موقعها في "فيسبوك" بأنه "وحش ثلاثي الرؤوس".

ويتكون طاقم اليخت الروسي من سبعة أشخاص.

ويظهر في الصورة التي نشرتها هيئة خفر السواحل الفنلندية، اليخت على شكل القارب الروسي القديم.

وقال أحد قادة خفر السواحل الفنلندية، يارمو هاكينن، للصحيفة: "بالنسبة لنا، يعد تحديد هوية سفينة تقترب من الحدود، عملا اعتياديا، لكن هذه المرة تبين أن القضية كانت أكثر إمتاعا".

وأشار إلى أن اليخت الروسي، كان متجها، عبر المياه الإقليمية لفنلندا والسويد، للمشاركة في مهرجان في أوسلو.

المصدر: نوفوستي