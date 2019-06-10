إيران تسلم الأمريكي نزار زكا لـ"حزب الله"

نقلت وكالة أنباء "فارس" عن مصدر لم تسمه قوله، إن إيران ستسلم لـ"حزب الله" نزار زكا الأمريكي من أصول لبنانية المدان بالتجسس في إيران، وذلك تقديرا لزعيم الحزب حسن نصر الله ودوره.

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وأضافت: "الخطوة ستتخذ في غضون ساعات"، مضيفا أنها تأتي "بناء على احترام ومكانة نصر الله".

وقالت: "أعلن مصدر مطلع بأنه سيتم في غضون ساعات الإفراج عن الجاسوس الأمريكي -اللبناني نزار زكا وتسليمه إلى حزب الله لبنان".

وتابعت الوكالة نقلا عن مصدرها: "إن تسليم هذا الجاسوس الأمريكي اللبناني يأتي فقط بناء على طلب ووساطة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ولم تجر في هذا السياق أي مفاوضات على أي مستوى مع أي شخص أو حكومة وهذا الأمر تحقق فقط بناء على احترام ومكانة السيد نصر الله لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

زكا خبير في تكنولوجيا المعلومات ولديه تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة وأدين في إيران سنة 2016 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وحكم عليه بالسجن عشر سنوات ودفع غرامة قدرها 4.2 مليون دولار.

المصدر: "رويترز" + فارس