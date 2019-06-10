 
مباشر

كارتر لترامب: أنفقنا أموالنا على الحروب واستثمرت الصين في مشاريع تنفع شعبها

أخبار العالم

كارتر لترامب: أنفقنا أموالنا على الحروب واستثمرت الصين في مشاريع تنفع شعبها
Reuters Neil Hall
الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر -أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lytm

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أنه بعث برسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، أطلعه فيها على تجربته في التعامل مع الصين.

وقال كارتر البالغ 94 عاما خلال لقاء في كنيسة مارانثا المعمدانية في ولاية جورجيا الأمريكية، إنه أبلغ ترامب بأن الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات على الحروب في السنوات الأخيرة، بينما استثمرت الصين في مشاريع مثل السكك الحديدية فائقة السرعة التي تعود بالنفع على شعبها.

ولفت كارتر إلى أن "ترامب رد على رسالته من خلال الاتصال به على خط خاص، وأخبره بصراحة شديدة أن الصينيين كانوا يتقدمون على الولايات المتحدة في نواح كثيرة".

من الجدير ذكره، أن العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة أقيمت رسميا في فترة ولاية كارتر الذي شغل منصب الرئاسة الأمريكية بين عامي 1977 و1981.

ومن المنتظر أن يمنح كارتر الأربعاء المقبل جائزة "جورج بوش الأب الأولى للحنكة السياسية" لقاء جهوده في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: "شينخوا"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد اغتصاب متكرر.. فتاة هولندية في الـ17 تنهي حياتها بـعد رفض طلبها "الموت الرحيم"