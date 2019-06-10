طيارو "السرب الأحمر" الإسرائيلي ينتحلون صفة طيارين سوريين وإيرانيين

كشفت إسرائيل عن تدريبات يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي، تحاكي عدة سيناريوهات للحرب، بما فيها إسقاط طائرات حربية إيرانية وسورية.

وكتب أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي عبر حسابه على موقع "تويتر": "كيف يتدرب طيارونا لإسقاط طياري العدو؟.. من خلال التدريب مع "السرب الأحمر" الذي يحاكي تكتيكات الطيران الإيراني والسوري وإلخ..".

كيف يتدرب طيارونا لإسقاط طياري العدو؟



من خلال التدريب مع السرب الأحمر الذي يحاكي تكتيكات الطيران الإيراني والسوري وإلخ.



طيارو السرب ينتحلون أسماء عربية ويتحدثون العربية ويضعون أعلام دول العدو على بدلاتهم كي تكون أجواء التدريب واقعية.



الهدف: تحقيق تفوق جوي في جميع الظروف. pic.twitter.com/EqBRDHSDpL — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "طيارو "السرب الأحمر" ينتحلون أسماء عربية ويتحدثون العربية ويضعون أعلام دول العدو على بدلاتهم كي تكون أجواء التدريب واقعية. الهدف: تحقيق تفوق جوي في جميع الظروف".

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المصدر: RT