أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن بلاده لم تكلف أي دولة للتوسط لها مع الولايات المتحدة، لإنهاء التصعيد الحاصل بين البلدين.

وقال موسوي للصحفيين: "لا نعير أي قيمة لتصريحات واشنطن ودعوات الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) للتفاوض سواء بشروط مسبقة أو بدون"، مشددا على رفض طهران "العروض الأمريكية بالتفاوض تزامنا مع استمرار سياسة الحد الأقصى من الضغوط".

وأضاف: "نشهد سياسة ماكرة من الولايات المتحدة والمهم بالنسبة لطهران الأداء العملي على الأرض، وينبغي أن يكون للدول المتبقية في الاتفاق النووي صوت واحد ضد الإرهاب الاقتصادي الأمريكي والغطرسة الأمريكية".

كما أشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية القطري زار طهران مؤخرا، وأجرى مباحثات بشأن التوتر مع واشنطن.

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وقال: "قطر لديها مخاوف بشأن التوتر بين طهران وواشنطن، وما تحدث عنه وزير الخارجية القطري لا يعني التفاوض مع أمريكا".

جدير بالذكر أن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صرح أمس بأن بلاده بذلت جهودا لردم الهوة بين إيران والولايات المتحدة، معبرا عن أمل الدوحة بلقاء مباشر بين الطرفين لإنهاء التصعيد الحاصل.

المصدر: RT