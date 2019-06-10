أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن موسكو لاحظت في الفترة الأخيرة إشارات من واشنطن، حول رغبتها في حوار معها على أعلى المستويات.

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وقال أوشاكوف: من الممكن رؤية "إيماءات" من الإدارة الأمريكية لتحسين العلاقات مع روسيا، وسيكون من الجيد إذا تم دعمها بخطوات عملية.

وأضاف أوشاكوف في ندوة "قراءات بريماكوف" الخامسة اليوم الاثنين: "حال العلاقات الروسية الأمريكية الآن معروف للجميع... لكن في الآونة الأخيرة، يمكننا أن نرى بعض الإشارات أو دعنا نقول، إيماءات من الإدارة الأمريكية في اتجاه إطلاق حوار في عدد من المجالات، بما فيها الحوار على مستويات عليا".

وأضاف: "من المفضل أن تكون هذه الإشارات مدعومة بإجراءات ملموسة"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يدرك حقيقة أن الولايات المتحدة قد دخلت عمليا الدورة الانتخابية المقبلة.

واعتبر أنه "على خلفية المشاعر المعادية لروسيا السائدة في صفوف النخبة السياسية، والهستيريا السائدة في الكابيتول هيل (الكونغرس)، فإن صدور إشارات إيجابية خجولة لن تكون سهلة بالطبع. دعنا نرى... لكنني أؤكد أننا على استعداد لالتقاط أي تويت أو أي نبضات بناءة".

المصدر: "نوفوستي"